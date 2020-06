Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta ar putea fi prelungita dupa 15 iunie, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a spus ca deciza are la baza trei variabile: existența transmiterii comunitare, evoluția epidemiei și apariția noilor focare. Duminica a fost a treia zi la rand cand s-a inregistrat un numar mare de…

- O revenire la viața de dinainte de pandemie este posibila spre sfarșitul verii, susține ministrul Sanatații, dar cu anumite obiceiuri sanitare continuate. Nelu Tataru, se intalnește, miercuri, cu administratorii mall-urilor ca sa pregateasca redeschiderea acestora, incepand cu 15 iunie, a explicat oficialul…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie. Daca totul merge bine, in august ne-am putea intoarce la o viața de „cvasinormalitate”. Este momentul in care s-ar putea renunța…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, este acuzat ca a numit la conducerea unui spital din județul Alba un contabil, care ar fi lucrat ca șef de sala la restaurant, potrivit primarului din Campeni, Calin Andreș. Primarul din orașul Campeni, Calin Andres, fost primar liberal pana la alegerile din 2016, cand…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o ședința de urgența cu o parte din cabinetul Orban, la Palatul Cotroceni, la finalul careia a declarat ca am parcurs o etapa importanta, dar nu este cazul ca acum sa avem planuri de relaxare. El a subliniat ca astfel de masuri vor fi posibile atunci cand vor fi indeplinite…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…