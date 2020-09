Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) ii solicita ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa asigure cadrul legal prin care angajații din sistemul de educație sa beneficieze, la cerere, de vaccinare antigripala gratuita, realizata cu prioritate. FSLI cere vaccinarea cu prioritate a personalului din educație dupa ce ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca au fost achiziționate […] The post Nelu Tataru, somat sa asigure vaccinarea angajaților din Educație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .