- Licitatia pentru cele 115 milioane de masti destinate persoanelor defavorizate pare compromisa, in conditiile in care firma declarata castigatoare intarzie sa-si onoreze angajamentele. Astel, mastile promise de Guvern ca vor fi distribuite romanilor in plina pandemie ar fi trebuit sa ajunga la Directiile…

- RUGAMINTE… O familie din satul Tupilati, comuna Gagesti, risca sa ajunga in rapa, cu casa cu tot, din cauza unei alunecari de teren. Oamenii nu mai stiu cui sa ceara ajutorul, caci s-au adresat la Primarie, dar spun ca situatia nu s-a rezolvat pana acum. „Stam cu frica. Aici e o rapa mare. Ploile au…

- POZA DE COLECȚIE… Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean a ținut sa fie alaturi de edilul Vasile Paval la depunerea dosarului de candidat pentru un nou mandat de primar al municipiului Vaslui. A fost pentru prima data cand șeful PSD Vaslui a fost surprins purtand masca de protecție, acesta…

- MISIUNE… Liberalii, in frunte cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au luat cu asalt Birourile de Circumscriptie Electorala pentru a-si depune candidaturile in principalele orase, dar si la Consiliul Judetean. Primii au fost cei de la Husi, care in frunte cu Alexandru Nechifor, au dat semnalul ca cine…

- CANDIDAT… Liberalul Tudor Polak si-a depus, sambata, dosarul de candidatura pentru fuctia de primar al municipiului Vaslui. Insotit de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, de candidatul PNL la Consiliul Judetean, Marius Arcaleanu, dar si de mai multi colegi de partid, Polak a declarat ca si-a depus candidatura…

- CURAJOS… Tudor Polak este cel mai tanar candidat la Primaria Vaslui. Are 34 de ani, face parte din Partidul Național Liberal de peste 10 ani, iar de la inceputul anului este secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii și Protecției Social. Propus pentru funcția de primar al municipiului Vaslui de…

- PROBLEMA… Seceta aspra din ultimele luni nu a calamitat doar agricultura din judetul Vaslui, ci si sursele de apa potabila din mediul rural sunt aproape secate. Multe localitati se confrunta cu aceasta problema, iar unele dintre ele sunt in comuna Tatarani. De pilda, la Stroiesti sau Baltati, oamenii…

- INITIATIVA… Bugetarii vasluieni vor fi inregistrati, alaturi de veniturile lor, in sistemul unic de evidenta a salariatilor. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale propune dezvoltarea Revisalului, astfel incat registrul sa includa toate categoriile de salariati, platiti din bani publici sau ai sectorului…