Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru spune ca „acum vine perioada cea mai dificila” pentru vaccinarea anti-COVID-19, mai ales ca ar fi de dorit ca sa avem in toamna peste 10 milioane de persoane vaccinate.„Avem si perioada de relaxare, in care, poate, suntem pacaliti sa credem ca s-a terminat. (...) Pana acum am vaccinat toti…

- Fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, marti, ca urmeaza perioada cea mai dificila, intrucat au fost deja vaccinate toate persoanele care au dorit acest lucru, dar si cei cu comorbiditati. „Avem si perioada de relaxare in care, poate, suntem pacaliti sa credem ca s-a terminat”, atrage…

- Presedintele Comisiei pentru sanatate din Camera Deputatilor, Nelu Tataru, a atras atentia, marti, ca pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, mentionand ca, pana nu se va ajunge la o imunizare de 50 - 60% a populatiei, nu se poate spera la un nou "val usor". El a amintit ca scaderea ratei de…

- "Un aspect important pe care il avem in vedere in perioada urmatoare (...) este de a vaccina in spitalele de tip non-COVID in care sunt internati pacienti de boli cronice. Putem sa distribuim vaccinuri prin intermediul compartimentelor si serviciilor epidemiologice, serviciilor de prevenire si combatarea…

- "Un aspect important pe care il avem in vedere in perioada urmatoare (...) este de a vaccina in spitalele de tip non-COVID in care sunt internati pacienti de boli cronice. Putem sa distribuim vaccinuri prin intermediul compartimentelor si serviciilor epidemiologice, serviciilor de prevenire si combatarea…

- Fostul premier din perioada 2008-2012, Emil Boc, spune ca USR-PLUS trebuie sa accepte decizia remanierii ministrului Vlad Voiculescu și considera ca o schimbare a prim-ministrului Florin Cițu ar duce la instabilitate, pe fondul pandemiei de COVID.Potrivit lui Emil Boc, remanierea unui ministru este…

- Nelu Tataru susține ca în acest moment suntem în vârful valului trei, dar nu exclude apariția valului patru mai devreme decât ne-am aștepta. O „concurența” între vaccinare și boala Fostul Ministru…

- Cazurile de Covid sunt intr-o noua crestere in Europa, dupa sase saptamani de declin, avertizeaza OMS. Saptamana trecuta, noile cazuri in Europa au crescut cu 9%, pana la putin peste un milion. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) constata o reapariție a cazurilor de Covid-19 in Europa Centrala…