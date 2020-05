NELU TĂTARU: ”Se impune păstrarea RESTRICȚIILOR” Precautiile trebuie sa existe in continuare, chiar daca urmeaza sa se ridice starea de urgența, incepand cu 15 mai – a atras din nou atenția ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Intrucat in Romania se semnaleaza cate 300 de cazuri noi pe zi, masurile de restricție rebuie respectate”, a spus Tataru, dupa ce a oficial o vizita la Targu Mureș. El a adaugat ca ne aflam intr-un stadiu in care avem patologie si infectare in tot ce inseamna persoane institutionalizate, camine de batrani, persoane care ingrijesc aceste persoane institutionalizate, precum si corpul medical: „Sunt sectii care sunt expuse,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

