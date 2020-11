Nelu Tătaru: Se impune depolitizarea managementului sanitar Nelu Tataru, ministrul Sanatații și cel care deschide lista PNL la Camera Deputaților in județul Vaslui, a declarat, duminica seara, la TVR, ca se impune ”depolitizarea managementului sanitar” și ca toți managerii ar trebui sa dea examen la București, apoi sa fie evaluați anual, informeaza g4media . Ministrul a mai declarat ca sistemul medical a fost ”modernizat forțat” in timpul pandemiei de coronavirus și ca, din acest motiv, autoritațile au recomandat ca odata cu instalarea echipamentelor noi sa fie efectuate și verificari tehnice. Despre incendiul de la Spitalul Județean Neamț, in care și-au… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

