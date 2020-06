Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat la Digi24 ca a avut discutii marti si a inscris Romania in sistemul european pentru vaccinul anti COVID."Astazi ne am inscris, am avut discutiile, maine miercuri n.r. vom avea discutii si cu reprezentantul pentru Europa de Est al firmei care face acest vaccin.…

- Ministrul sanatații Nelu Tataru a declarat ca Romania s-a inscris in sistemul european pentru vaccinul anti-COVID."Astazi ne-am inscris, am avut discuțiile, maine (n.r. miercuri, 17 iunie) vom avea discuțiile și cu reprezentantul pentru Europa de Est al firmei care face acest vaccin", a declarat Nelu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni ca testarea care va incepe la nivel national dupa data de 1 iunie are rolul de a arata care este procentajul persoanelor din Romania care s-au imunizat si prezinta anticorpi pentru noul coronavirus.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Cluj, ca dupa Pasti va fi facuta o evaluare a situatiei epidemiei de coronavirus din Romania si ca pana atunci raman in vigoare masurile anuntate pana acum, potrivit Agerpres. "Avem o perioada pana dupa sarbatorile pascale (...), iar in acest…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, marti, primul deces in urma infectarii cu noul corinaviru in randul personalului medical, fiind vorba de un ambulantier de 53 de ani, de la Suceava. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Ministerul Sanatatii, un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului…

- Romania are suficiente teste, spitalele nu sunt blocate, iar numarul infectarilor cu Covid-19 se afla intr-o creștere ușoara, progresiva. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, da asigurari ca țara noastra ține sub control pandemia de coronvirus, prin masurile de prevenție impuse de autoritați, dar și prin…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține o conferința de presa, vineri pe tema coronavirusului in Romania. Cele mai importante declarații ale ministrului Sanatații: Am pierdut pana acum 116 pacienți. Sistemul medical se confrunta cu o situație fara precedent. E un sistem cu multe deficiențe adunate…

- Romania va face parte din țarile care vor testa un vaccin impotriva coronavirusului. Anunțul a fost facut de managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel. Vaccinul va fi adus din Marea Britanie și ar putea ajunge in țara noastra, peste o luna, cand vor fi date toate…