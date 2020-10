Nelu Tătaru: România nu poate produce Remdesivir mai devreme de 2022 Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca anul acesta sau anul viitor ar fi imposibil ca medicamentul Redesivir, pentru bolnavii de COVID-19, sa poata fi produs in Romania, deoarece este nevoie de o linie speciala de producție, pe care producatorii romani de medicamente nu o au. Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare Ministrul Nelu Tataru a fost intrebat, joi, la Timișoara, de ce statul roman nu a facut demersuri, la fel ca și cel ungarr, sa obțina licența pentru producția de Remdesivir. „Noi avem aceste discuții inca din vara. Avem fabrica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca anul acesta sau anul viitor ar fi imposibil ca medicamentul Redesivir, pentru bolnavii de COVID-19, sa poata fi produs in Romania, deoarece este nevoie de o linie speciala de producție, pe care producatorii romani de medicamente nu o au.

