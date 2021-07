Nelu Tataru, președintele organizației PNL Vaslui, a subliniat, in contextul alegerilor parțiale locale care au loc in Romania, ca acestea nu ii transforma pe candidați in invingatori, respectiv invinși. Liberalul a transmis, dupa ce a fost reconfirmat in funcția de conducere a filialei PNL Vaslui, ca este interesat de binele cetațenilor, vrand sa le ofere […]