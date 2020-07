Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat luni seara, la Digi24, ca transmiterea coronavirusului se va accentua in Romania pentru ca pacienții bolnavi se pot externa la cerere și nu exista legislație care sa-i oblige sa stea acasa in izolare.„De ieri pana azi am avut 550 de persoane externate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca izolarea trebuie sa ramana o regula de baza, in conditiile in care respectarea regulilor se face din ce in ce mai greu. Tataru a spus ca Romania are un numar crescut de cazuri in ultima saptamana si se confrunta cu un inceput „de transferuri de pacienti…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a transmis ca masurile de relaxare care urmau sa intre in vigoare la 1 iulie vor fi amanate in urma creșterii explozive a imbolnavirilor și a cazurilor grave de la terapie intensiva. „S-a evaluat tot ce a insemnat ultimele doua saptamani, in care am avut o creștere…

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spera ca numarul mare de cazuri de coronavirus din ultimele zile nu reprezinta al doilea val al pandemiei de coronavirus. Nelu Tataru mai "spera sa fie o crestere progresiva si sporadica, nu una exponentiala, ca sa ne gandim ca la 1 iulie sa avem o alta masura de relaxare",…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. Declarația vine in ziua in care Romania a raportat doar 127 de cazuri, iar panta descendenta este evidenta de multe zile."Acea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat duminica, faptul ca in acest moment Romania se afla pe un trend ascendent in privinta infectarilor cu noul coronavirus, dar "cu o progresie lenta", precizand ca focare precum Suceava "tind sa se stinga".

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in prezent, in Romania, se efectueaza zilnic 4.500 – 4.700 de testari pentru COVID-19, capacitatea totala fiind de 6.000 de teste/zi in 57 de puncte de testare. ‘In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara…