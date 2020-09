Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum vedem si evolutia, suntem pe un platou. Propunerea Ministerului Sanatatii este de prelungire a starii de alerta", a declarat ministrul Sanatatii intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres. Nelu Tataru a precizat ca propunerea va fi de prelungire a starii de alerta cu 30 de zile.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru inca 30 de zile, potrivit Hotnews. Anunțul sau vine dupa ce, luni, premierul Ludovic Orban, a declarat ca starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita. Starea de alerta expira pe 16 august. „Propunerea mea…

- Starea de alerta in Romania va fi prelungita cu 30 de zile, a anunțat președintele Klaus Iohannis. El a precizat ca nu vor fi impuse noi restricții, dar nici nu vor exista noi masuri de relaxare. Președintele Klaus Iohannis a susținut declarații de presa la finalul ședinței privind masurile de gestionare…

- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit luni seara la B1TV, de o eventuala revenire la starea de urgența in Romania, in contextul numarului tot mai mare de imbolnaviri cu noul coronavirus din ultima vreme și a declarat ca este posibila carantinarea unor localitați. Nelu Tataru, a spus ca, in acest…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit luni, pentru B1 TV, despre modul in care evolueaza epidemia de coronavirus in Romania și cum am ajuns sa avem un numar atat de mare de noi infectari....

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca prelungirea starii de alerta, dupa 15 iulie, este „aproape iminenta” iar Guvernul estimeaza ca in urmatoarele 14 zile se vor inregistra intre aproximativ 500 și 700 de noi cazuri de COVID-19 in Romania. El insa spune ca evoluția epidemiologica…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus si ca in acest moment in judetul Brasov este o transmitere comunitara. Ministrul a precizat ca in Romania este o transmitere comunitara joasa, comparativ cu alte state ale Europei."Sunt…