Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat duminica, faptul ca proiectul de lege pentru punerea in concordanta a cerintelor Curtii Constitutionale privind carantinarea si izolarea persoanelor cu COVID-19 este gata, acesta urmand sa fie pus, luni, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. "Noi suntem…

- "Este un numar crescut de cazuri, este un numar crescut și la sfarșitul acestor trei saptamani de cand avem o creștere, luam ca repere numarul de decese, numarul de cazuri de la terapie intensiva care raman peste 200. In plus, avem și decizia Curții Constituționale care contesta internarea, contesta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca va fi elaborat un proiect legislativ in conformitate cu recomandarile Curtii Constitutionale referitoare la starea de carantina si internarea obligatorie, act normativ care va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. ‘Ne pregatim…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca va fi elaborat un proiect legislativ in conformitate cu recomandarile Curtii Constitutionale referitoare la starea de carantina si internarea obligatorie, act normativ care va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. "Ne pregatim…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca amenzile aplicate celor care nu au respectat regulile impuse prin ordonantele militare ii ajuta pe specialistii in medicina ca "munca lor sa nu fie in zadar", afirmand ca decizia Curtii Constitutionale afecteaza respectarea regulilor de distantare sociala.

- Intr-o interventie telefonica, ministrul Sanatatii a indemnat ca „precautia trebuie sa ramana” pentru ca dupa 15 mai sa poata fi instituite masuri de relaxare a restrictiilor, informeaza romaniatv.net. „Nu am atins varful. Nu vreau sa ma gandesc inca la masuri de relaxare. Avem un numar de cazuri de…

- Vicepremierul Raluca Turcan a cerut in ședința destituirea acestuia pe motiv ca servește intereselor PSD și ca aduce prejudicii de imagine Guvernului. In replica, Ludovic Orban ar fi precizat ca Ministrul Sanatații analizeaza in aceste zile daca este necesara demiterea profesorului și ca o…

- Streinu Cercel a reunit propunerile in cadrul unui așa-zis proiect de relaxare a masurilor de combatere a raspandirii epidemiei, care insa nu are girul Guvernului și a fost respins, categoric, luni, și de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat, la Digi24,…