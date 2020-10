Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, ca, pana in prezent, in urma prelucrarii a 11.000 de teste din cadrul studiului de seroprevalenta, procentul de imunizare la noul coronavirus este de 4,6%. ‘Studiu de seroprevalenta – 4,6% – ultimul procent pentru trecerea prin boala. S-au recoltat 17.000 de seruri. Din acestea, s-au lucrat 11.000. Pana acum procentul de imunizare este de 4,6%‘, a afirmat Tataru. Intrebat daca ia in calcul o decizie privind modificarea ordinului de ministru, astfel incat asimptomaticii sa nu mai ajunga in spital si sa fie sub supravegherea medicului de familie,…