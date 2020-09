Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca a fost reluata licitatia pentru achizitionarea a 115 milioane de masti pentru persoanele defavorizate, iar de maine ar putea incepe furnizarea acestor masti, informeaza Agerpres."Licitatia s-a reluat. La prima licitatie nu a iesit niciun castigator. Licitatia…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca purtatorii noului coronavirus care nu au simptome sau au simptome usoare vor sta internați doar 10 zile. Ulterior, aceștia vor sta izolati la domiciliu timp de 14 zile, sub supravegherea medicului de familie. ”Un caz asimptomatic il poate decide un medic…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca noile cazuri de infecție cu COVID-19 arata ca Romania se afla pe „o cocoasa” in evoluția pandemiei, adaugand ca „unii bagatelizeaza munca de 3 luni” in ceea ce privește masurile de protecție.Citește și: VIDEO Ludovic Orban atenționeaza…

- "Ne aflam in a patra zi cu peste 300 de cazuri noi, in a treia perioada de relaxare. Sunt cresteri asumate de noi, dar nu putem gestiona fara ajutorul populatiei. Mentinem in continuatere precautiile, normele si regulile si consideram ca daca normele sunt respecatete putem gestiona si aceasta crestere",…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a semnat ordinul care stabileste masurile ce trebuie luate in mall-uri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, in salile de pariuri sportive si in cele de jocuri de noroc. Intre acestea sunt masurarea temperaturii la intrarea in centrul respectiv, masuri de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca autoritatile din Romania vor sa achizitioneze, anul acesta, 3 milioane de doze de vaccin antigripal, chiar spre 4 milioane de doze, pentru persoanele aflate in categoriile de risc, avand in vedere si contextul pandemiei de coronavirus. El a spus ca pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca este in curs licitatia privind achizitionarea de masti pentru populatie. „Inca este in curs acea licitatie. S-au primit dosarele, se incarca si astazi. Sunt in jur de 50 de firme care s-au inscris si va urma o perioada de doua zile in care se va evalua…