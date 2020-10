Nelu Tătaru: Pacienții asimptomatici nu vor mai merge la spital Bolnavii asimptomatici vor fi evaluați la domiciliu și programați pentru investigații pentru a nu mai aglomera spitalele, a declarat ministrul Sanatații Nelu Tataru. Cei care prezinta și simptome de COVID-19 vor ramane in continuare internați in spital, dar ținerea la domiciliu a celor asimptomatici este necesara pentru a nu mai aglomera spitalele, a precizat Nelu Tataru intr-o conferința ținuta la Iași. „Asimptomaticii dupa ce primesc rezultatul testului trebuie sa anunte medicul de familie, DSP sau sa mearga cu ambulanta la un spital de boli infectioase. In acest moment un asimptomatic merge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

