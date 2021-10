Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, fost ministru al Sanatatii, a declarat joi ca „sanatatea oamenilor nu se negociaza”, afirmand ca romanii au inteles acest lucru, spre deosebire de unii politicieni.

- Fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, afirma, miercuri, ca valul patru al pandemiei „ne-a determinat sa ne trezim” si sa vedem realitatea dura. Tataru considera ca nu este nevoie de populism in aceste momente, iar portofoliul de la Sanatate are nevoie de un profesionist, „nu doar de un politician”.

- Klaus Iohannis spune ca Romania este in criza, dupa ce Florin Cițu a fost demis cu un numar record de voturi la o moțiune de cenzura. Președintele ii considera iresponsabili pe unii politicieni, pentru ca au suprapus o criza politica pentru una sanitara și economica. ”Trist, dar adevarat.…

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, face un apel la unitate in cadrul partidului. El cere celor doua tabere care s-au conturat inainte de congres sa colaboreze. Tataru considera ca trebuie sa i sa dea o șansa noii echipe. „Eu am incredere ca echipa PNL isi va consolida pozitia pe scena politica romaneasca,…

- Italia a anunțat masuri antivirus in Sicilia pe fondul creșterii spitalizarilor COVID-19 in regiune. Ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, a declarat ca Sicilia va intra in zona galbena, iar oamenii vor fi obligați sa poarte masca și in interior și in aer liber. De asemenea, se impun unele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este in continuare capabil sa conduca partidul și ca „poarta o raspundere foarte mare pentru destinul PNL”. Orban le-a transmis liberalilor vasluieni ca nu a luat usor decizia de a mai candida pentru un mandat in fruntea partidului. „Dupa aproape o luna…