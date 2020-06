Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a anuntat luni seara cati romani au fost testati pentru coronavirus pana astazi. Totodata, Nelu Tataru a condamnat atitudinea celor care „instiga" la nerespectarea masurilor de prevenire a transmisiei virusului SARS-CoV-2, considerand ca „politicul a venit prea repede peste medical".…

- Recomandari ale Avocatului Poporului Avocatul Poporului îi recomanda ministrului sanatații Nelu Tataru sa analizeze rapid situația juridica a persoanelor infectate cu COVID-19 internate în spitale. Acesta menționeaza ca, în prezent, din cauza unor modificari succesive de…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, i-a transmis, joi, o recomandare ministrului Sanatații, Nelu Tataru, prin care ii cere sa se asigure ca pacienții cu noul coronavirus iși dau acordul pentru a fi internați și sa reglementeze situația asimptomaticilor.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a informat ca social-democratii vor depune la Parlament "foarte curand", respectiv saptamana viitoare, o motiune simpla pe Sanatate la adresa ministrului Nelu Tataru."Dansul, din nefericire, nu a reusit sa gestioneze asa cum se astepta toata lumea…

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- Este zi de foc in parlament pentru miniștri-cheie din Guvernul Orban. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a fost chemat in fata deputaților. Va explica masurile luate de guvern in lupta cu noul coronavirus.

- Cazurile noi de coronavirus au avut o evoluție ascendenta de la saptamana la saptamana in cele aproape doua luni de la anunțarea primul pacient cu COVID-19 in Romania, pe 26 februarie. Saptamana trecuta insa, pentru prima data, numarul cazurilor noi a scazut.Marți 21 aprilie, numarul cazurilor a ajuns…