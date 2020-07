Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Botosani, ca autoritatile centrale nu iau in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie. El a precizat ca scenariile luate in calcul impreuna cu Ministerul Educatiei prevad…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca epidemia de coronavirus este controlabila in Romania. Ministrul spune ca in vara ar putea sa nu mai fie obligatorie masca de protectie si ca pana acum au fost testati aproximativ 270.000 de oameni pentru infectia cu SARS-CoV-2. „Am avut o alternanta a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atentia, joi, ca „urmeaza un week-end de foc”, in contextul minivacantei de 1 Mai, aratand ca tot ceea ce se va intampla in aceasta perioada „poate da peste cap sau nu orice focar care este in desfasurare in acest moment”. El a apreciat, in urma unei vizite…