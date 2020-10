Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat astazi ca masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 se vor lua la nivel local in functie de evolutia situatiei, nefiind necesara, in prezent, impunerea de restrictii la nivel national, potrivit Agerpres. „Noi am luat aceste masuri, se impun la nivel local…

- VESTE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca primele doze din vaccinul anti-Covid vor ajunge in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar din ianuarie ar urma sa inceapa vaccinarea personalului medical. „Avem o prima transa care ar trebui sa vina la sfarsitul lui decembrie si sa incepem…

- Directorul medical al Spitalului Colentina, Sabina Zura si-a semant demisia la inceputul lunii octombrie. Ultima zi de muncaa a fost insa pe 16 octombrie. Stire in curs…https://www.romaniatv.net/demisie-la-nivel-inalt-directorul-spitalului-colentina-a-renuntat-la-functie_541203.html Articolul Demisie…

- Biroul Politic Județean Vaslui al Partidului Național Liberal a aprobat, duminica, lista candidaților pentru alegerile parlamentare! Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ocupa prima poziție la Camera Deputaților, iar la Senat lista este deschisa de Iulian Baca, reprezentant al organizației PNL Barlad și…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca in prezent in in Bucuresti sunt 30 de paturi ATI pentru copii, din care patru sunt pentru nou-nascuti. La nivel national sunt in jur de 67 de paturi, alte cateva fiind "in evaluare". "Evolutia ne va arata si masurile, poate si restrictive, care…

- SCHIMBARI… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, zilele trecute, ca sistemul medical sufera de o „boala, incepand de la medicina primara pana in sus”, iar perioada pandemiei a aratat „realitatea”. Acesta anunta reforme importante in Sanatate, iar unul dintre punctele principale va viza chiar…

- OBIECTIV… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada pandemiei a observat ca managementul (n.r. – unor unitati medicale) „lasa de dorit”, iar Directiile de Sanatate Publica trebuie sa fie „reevaluate, reasezate, readaptate” cerintelor din prezent. „Ce stim acum? Ca trebuie lucrat foarte…

- PRECAUTIE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, joi, ca luna septembrie va fi destul de grea din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, adaugand faptul ca ne putem astepta la peste 2.500 de cazuri de Covid-19 pe zi. Tataru a atras atentia ca, odata cu reinceperea scolii, procesul…