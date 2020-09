Stiri pe aceeasi tema

- INSP, evaluare epidemiologica a unitatilor administrativ-teritoriale Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. În câteva zile Institutul National de Sanatate Publica va face o evaluare epidemiologica a fiecarei localitati în vederea începerii scolilor la 14 septembrie. Dupa…

- Consiliile de administratie ale unitatilor scolare vor transmite pe 10 septembrie scenariul la care s-au hotarat sa inceapa anul scolar, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, intr-o conferința comuna cu ministrul Educației, Monica Anisie. „Pe 7 septembrie, Institutul National de Sanatate…

- "Copiii de la gradinița, pana la cinci ani, nu vor purta masca", a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In cadrul unei conferințe de presa susținute alaturi de ministrul Educației, Tataru a declarat ca nu va mai exista declarația pe propria raspundere a parinților, la inceperea gradiniței…

- Consiliile de administratie ale școlilor vor transmite, pe 10 septembrie, scenariul dupa care va incepe anul școlar, a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru. "Pe 7 septembrie, Institutul National de...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a precizat ca autoritatile au examinat deja posibilitatea cresterii numarului de infectii cu coronavirus, dupa redeschiderea in interior a restaurentelor si reluarea cursurilor in scoli. The post Ministrul Tataru, despre evolutia zilnica a cazurilor de Covid-19, dupa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca se așteapta la circa 1.500 de cazuri zilnice de COVID-19, dupa redeschiderea restaurantele in spații inchise, cinematografelor, teatrelor si scolilor. Aceasta, daca regulile sanitare sunt respectate. In caz contrar, numarul de cazuri va crește mai mult și este…

- Ministrul Sanatații a fost intrebat cum vede deschiderea anului școlar daca evoluția noului coronavirus se va menține. „Nu facem supoziții intr-un context in care suntem la o luna și jumatate fața de inceputul școlii. In a doua jumatate a lunii august va vom spune exact cum se va deschide școala”, a…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca, dupa jumatatea lunii august, autoritațile vor anunța cum se vor deschide școlile. La randul lor, premierul Orban și președintele Iohannis mizeaza pe un scenariu mixt de desfașurare a...