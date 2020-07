Stiri pe aceeasi tema

- „Cel mai bun scenariu” pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…

- Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Parinți din Romania, a declarat la TVR 1 ca organizația a propus grupului interministerial trei scenarii pentru desfașurarea invațamantului din septembrie.Unul dintre scenarii este prezența normala la școala, altul este ca elevii sa invețe 50%…

- Scolile pentru copiii cu nevoi speciale sunt inchise si elevii risca sa piarda tot ce au invatat in ani de zile de pregatire. Specialiștii spun ca acești copii au nevoie de interacțiune fizica cu profesorii, relateaza mediafax.Predarea online nu este eficienta in toate cazurile, mai ales cand…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat duminica, la Digi 24, ca potrivit unei estimari preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din Romania nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfașura cursuri online.Ministrul a precizat ca, in cazul acestor elevi, școlile și inspectoratele trebuie…

- Monica Anisie ar putea da explicații chiar in fața instanței din cauza ordinului prin care elevii sunt obligați sa faca școala online. Un avocat clujean, care are doi copii la scoala, a transmis o plangere prealabila ministrului Educatiei,Monica Anisie, solicitand revocarea Ordinului care prevede…

- Ordinul ministrul Educatiei care obliga profesorii si elevii sa faca scoala online este “in afara cadrului legal”, adica al Decretului pentru Starea de Urgenta, anunta toate sindicatele reprezentative din invatamant, care cer ministrului Monica Anisie, printr-o adresa obtinuta de Edupedu.ro, modificarea…

- Fostul ministru susține ca aceasta paradigma inseamna pregatirea personalului didactic pentru a face fața acestei situații și dotarea școlilor și elevilor cu tehnologii necesare. Citește și: SCOLI INCHISE si dupa 15 mai? Anuntul ministrului Nelu Tataru dupa ce cazurile s-au inmultit Franta…