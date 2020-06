Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat duminica seara la digi24.ro, ca autoritațile iau in calcul restricționarea circulației in anumite localitați daca apar focare de coronavirus. ”Analizam Valea Prahovei și litoraul” acolo se respecta cel mai puțin regulile” a declarat ministrul. Nelu Tataru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a precizat joi ca noul coronavirus a suferit mutații, iar in acest moment exista mai multe tulpini in circulatie.”Orice virus in evolutia lui sufera mutatii, la fel cum sufera si modificari de patologie. Suntem intr-un context in care nu avem un virus stabil. Sunt mai…

- Nelu Tataru, Ministrul Sanatații a avertizat ca regulile nu sunt respectate de o parte de agenții economici și o parte din populație. El a precizat ca va urma o evaluare și in funcție de evoluția zilelor urmatoare se pot impune noi decizii de introducere a restricțiilor. Dar daca evoluția este favorabila…

- Nelu Tataru spune, insa, ca Romania nu a atins inca varful epidemiei de coronavirus și ca trebuie sa mai treaca cel puțin o saptamana pentru a putea spera la o scaderea numarului de noi cazuri. In privința masurilor de relaxare, el avertizeaza ca o mica parte a populației, care nu respecta regulile…

- SPERANTE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi ca precautiile trebuie sa ramana si dupa ridicarea starii de urgenta in Romania. Distantarea sociala, spalatul mainilor, tusea si stranutul in plica cotului trebuie sa ramane reguli de baza pentru a evita raspandirea virusului. Ministrul Sanatatii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca posibilele relaxari ale masurilor luate in timpul pandemiei nu vor duce la reluarea spectacolelor, a activitaților sportive sau la redeschiderea mall-urilor. In funcție de dinamica, aceste redeschideri se vor produce in urmatoarele 2 – 3 luni. „ La reluarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca un eventual risc mai ridicat de extindere a pandemiei in Romania este legat de diaspora "destul de importanta" si de transmiterea locala accentuata din anumite focare.Ministrul s-a referit, marti seara, la faptul ca publicatia Forbes a plasat Romania…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, la Piatra Neamt, ca specialistii ministerului estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus va fi atins in Romania intre 20 si 25 aprilie, potrivit Agerpres. El a precizat, cu prilejul unei vizite de lucru la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra…