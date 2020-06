Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a declarat, la Digi24, ca bilantul de astazi arata ca "avem o rata de 4% de infectare, avem o transmitere comunitara accentuata". Autoritațile iau in calcul restricționarea circulației in anumite localitați, daca apar focare de coronavirus, a anunțat ministrul SanatațiiMinistrul…

- Nelu Tataru a precizat ca bilanțul de astazi arata ca „avem o rata de 4% de infectare, avem o transmitere comunitara accentuata”. Ministrul Sanatații a recomandat in acest sens respectarea regulilor: purtarea maștii, distanțarea fizica și spalatul și dezinfectatul mainilor. Nelu Tataru da VESTEA…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat duminica seara la digi24.ro, ca autoritațile iau in calcul restricționarea circulației in anumite localitați daca apar focare de coronavirus. ”Analizam Valea Prahovei și litoraul” acolo se respecta cel mai puțin regulile” a declarat ministrul. Nelu Tataru…

- Ministrul Sanatații a declarat miercuri la Digi24 ca „nu sta in picioare” varianta sa se introduca stare de alerta doar in anumite zone, așa cum au propus unele partide, astfel incat sa nu mai fie nevoie de votul Parlamentului.Nu sta in picioare in acest context. Avem focare peste tot si avem…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca, daca numarul de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus va continua sa scada sau daca va exista un numar constant mic, se poate ajunge la deschiderea teraselor de la 1 iunie, iar din 15 iunie s-ar putea deschide plajele. „In…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit la Digi24, despre imaginile cu romanii de la frontiere, dar și despre cozile de la instituții, unde mii de romani au mers pentru a-și plati darile. "La frontiera a fost o lipsa a unei distanțari. S-a creat și o posibila transmitere. Toți cei veniți din toate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca posibilele relaxari ale masurilor luate in timpul pandemiei nu vor duce la reluarea spectacolelor, a activitaților sportive sau la redeschiderea mall-urilor. In funcție de dinamica, aceste redeschideri se vor produce in urmatoarele 2 – 3 luni. „ La reluarea…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 350 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii au depistat,…