Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca urmeaza ”o luna grea” in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar. Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra pe o panta descendenta a cazurilor de COVID-19. […] Citește Nelu Tataru: Ne așteapta o luna grea, in lupta cu COVID-19 din cauza alegerilor electorale și a deschiderii anului școlar in Alba24 .