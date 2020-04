Nelu Tataru: Multumesc populatiei ca a inteles sa stea acasa. Trebuie sa mai aiba rabdare 10 zile

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, duminica dimineata, ca populatia "trebuie sa mai aiba rabdare intre sapte si 10 zile", adaugand ca multumeste romanilor ca au inteles mesajul autoritatilor si au stat acasa in Noaptea de Inviere.



Ministrul Sanatatii a spus, la Antena 3, ca le multumeste romanilor care au inteles mesajul si au stat in casa in Noaptea de Inviere.



"Ii rog sa mai aiba rabdare sapte, 10 zile. Suntem aproape de un varf si speram ca apoi sa avem una, doua saptamani de stabilitate, dupa care sa incepem sa scadem ca numar de cazuri noi", a spus Nelu Tataru.



