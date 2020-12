Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu exclusiv pentru Realitatea Plus, ministrul Sanatații anunța ca vom asista la o panta descendenta a infectarilor cu COVID de abia in a doua jumatate a anului viitor, cand se va putea discuta despre incheierea pandemiei. Nelu Tataru spune ca, deși la nivel european se vorbește…

- Ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca țara noastra va primi 10.000 de doze de vaccin anti-Covid-10 in perioada dintre Craciun și anul nou. El a spus ca aceasta tranșa va fi direcționata catre spitalele de boli infecțioase, iar pentru vaccinarea populației vor fi organizate centre…

- Romania va primi 10.000 de doze de vaccin anti-COVID in perioada dintre Craciun și anul nou. Ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri la Digi24 ca aceasta tranșa va fi direcțonata catre spitalele de boli infecțioase, iar pentru vaccinarea populației vor fi organizate centre…

- Sarbatorile de iarna din 2020 vor fi atipice fața de anii anteriori din cauza pandemiei. Organizația Mondiala a Sanatații vine cu niște recomandari pentru perioada in care in mod normal participa la petreceri tematice de Craciun. Recomandarile OMS vin mai ales in contextul in care s-a constatat ca dupa…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum. Ministrul a precizat ca este…

- Creșteri ale cazurilor noi de coronavirus vor exista și in zilele urmatoare, efectele ultimelor restricțiilor fiind așteptate in urmatoarele doua – trei saptamani, a declarat, vineri, la Iași, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Vom avea creșteri și in urmatoarele zile, restricțiile de acum doua zile…

- Sa ne dam seama ca mergem in locuri aglomerate și in masura in care putem sa pastram niște precauții, le transmite ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, pelerinilor care vor participa la manifestarile legate de sarbatoarea Sfintei Parascheva. Nelu Tataru a declarat, sambata, la Iași, ca a reevaluat capacitatea…