Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca, in contextul cresterii numarului de cazuri noi cu COVID-19, Grupul de suport tehnico-stiintific a decis amanarea masurilor de relaxare care urmau sa fie aplicate de la 1 iulie, transmite Agerpres. "Astazi (luni – n.r) a avut loc intalnirea acestui grup (Grupul de suport tehnico-stiintific – n.r.). S-a evaluat […]