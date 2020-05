Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca trebuie sa mentinem aceeasi prudenta avand in vedere ca suntem pe un platou al numarului de cazuri de COVID-19 si inca nu inregistram o scadere a numarului de decese ori o scadere a numarului de cazuri de Terapie Intensiva."Purtarea mastii si distantarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca 87% dintre persoanele decedate saptamana trecuta in Romania aveau si alte boli, iar in celelalte cazuri fiind vorba de pacienti care au suferit insuficienta multipla de organe.

- Romania inca nu a atins varful epidemiei de coronavirus, motiv pentru care, inca ar putea fi prea devreme ca sa ne gandim la o relaxare a masurilor de protecție. Avertismentul vine chiar din partea ministrului de resort, Nelu Tataru care indeamna populația la izolare voluntara și distanțare sociala. …

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Este evident ca pe 15 mai nu vom avea epidemia pe o panta descendenta iar cei care au propagat ideea unei relaxari trebuie sa-și reaseze poziția. BILANT CORONAVIRUS 2 MAI 2020. Doar 165 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. 265 de pacienti se afla la Terapie Intensiva …

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania se afla pe o ”panta lina” in privinta coronavirusului, dar ca urmeaza zilele de 1-3 mai in care lumea va simti, din nou, nevoia de relaxare. Tataru spune ca trebuie sa ne petrecem vara avand ca vecin virusul, dar si ca restrictiile…

- Efectele pandemiei de coronavirus, infectari și decese, se vor stinge undeva in a doua jumatate a lunii august, conform unor estimari ale unor specialiști. Realizatorul Mihai Gadea a prezentat, la Antena3, un document elaborat de specialiști care prezinta evoluția cazurilor de coronavirus in Romania.…

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul corinavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A fost…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca testele rapide pentru depistarea coronavirusului incep sa fie folosite și in Romania pentru cazurile cu mulți contacți și cu probabilitate mare de infectare și in special acolo unde exista suspiciunea de contaminare a personalului…