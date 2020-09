Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca urmeaza "o luna grea" in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar.Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar…

- "Suntem in situatia in care am gestionat cea de-a doua faza a primului val, urmand ca luna septembrie sa reprezinte o adevarata provocare prin masurile de relaxare noi, cinematografe, restaurante, teatre, revenirea populatiei dinconcediu, aglomerarea mijloacelor de transport in comun, inceperea scolii,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata ca Romania se afla pe o directie de stabilizare a evolutiei epidemiei de COVID-19, dar ca trebuie facute eforturi de respectare a regulilor pentru a ajunge pe o panta descendenta, transmite Agerpres. 'Suntem pe acea marja de stabilizare,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a reamintit ca lupta cu pandemia de coronavirus nu se transeaza in spitale si a precizat in ce conditii vor fi redeschise restaurantele, informeaza News.ro."Putem adapta numarul de paturi, putem adapta ca si dotare, dar nu va lasati in baza spitalelor, as prefera ca…

- Nelu Tataru a declarat ca in privinta numarului de cazuri de Covid-19 tara noastra se afla pe o panta de stabilizare, dar ca trebuie ca fiecare cetatean sa ajute prin respectarea regulilor pentru a putea ajunge pe o panta descendenta. Ministrul Sanatatii a fost intrebat sambata, intr-o conferinta…

- „Suntem pe a doua panta ascendenta, suntem pe a doua cocoasa. Acum trei saptamâni, trei saptamâni jumatate, eram pe transmitere 0,6-0,7, acum suntem pe transmitere comunitara de 1,4. Avem un numar crescut de cazuri, ramâne sa le putem gestiona. Asteptam trecerea si aprobarea…

- Ministrul Sanatații, a atras atenția cu privire la faptul ca „ne apropiem de un moment in care o sa vedem ca avem dublare sau triplare de cazuri pe zi”, in ceea ce privește infecțiile cu noul coronavirus. „Acela va fi momentul in care vom avea o problema”. „Suntem intr-un moment in care gestionam aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, joi, in cadrul unei intalniri la Palatul Victoria cu reprezentati ai FRF si LPF, ca prezenta spectatorilor pe stadioane ar putea fi luata in calcul la urmatoarea etapa de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. "As incepe cu aprecierile mele…