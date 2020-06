Stiri pe aceeasi tema

- Ne putem gandi sa revenim la o viata „cvasi-normala” la sfarșitul lunii iulie – inceputul lunii august și la un al treilea val de relaxare din 15 iulie, spune ministrul Nelu Tataru. Daca va veni un al doilea val de infectari, nu va fi la fel ca primul, crede acesta. Tataru a spus la Digi24 ca evaluarea…

- Ne putem gandi sa revenim la o viata „cvasi-normala” la sfarșitul lunii iulie – inceputul lunii august și la o a treia etapa de relaxare din 15 iulie, a spus ministrul Nelu Tataru. Daca va veni un al doilea val de infectari, nu va fi la fel ca primul, crede acesta. Ministrul Sanatații a spus […] Articolul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a apreciat, sambata, ca un eventual al doilea val epidemiei de coronavirus nu va avea aceeasi intensitate ca primul, dar a subliniat ca trebuie luate masurile de pregatire necesare, inclusiv vaccinarea antigripala si antipneumococica a categoriilor vulnerabile. Astfel,…

- Ne putem gandi sa revenim la o viata „cvasi-normala" la sfarșitul lunii iulie - inceputul lunii august și la un al treilea val de relaxare din 15 iulie, spune ministrul Nelu Tataru. Daca va veni un al...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti seara, ca romanii vor putea avea o viata ”cvasi-normala” la finalul lunii iulie spre inceputul lunii august, fiind in continuare importanta pastrarea distantei fizice. Acesta a vorbit despre redeschiderea teraselor, de la 1 iunie și despre redeschiderea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti seara, ca romanii vor putea avea o viata ”cvasi-normala” la finalul lunii iulie - inceputul lunii august... The post Nelu Tataru: ‘Vom avea o viata cvasi-normala la finalul lunii iulie – inceputul lunii august’ appeared first on Renasterea banateana…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru: Putem spune destul de sigur ca vom redeschide terasele de la 1 iunie. Romanii vor avea o viata cvasi-normala, la sfarsitul lunii iulie sau inceputul lunii august Marti seara, Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a declarat ca romanii vor putea avea o viata ”cvasi-normala” la…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti seara, ca romanii vor putea avea o viata ”cvasi-normala” la finalul lunii iulie - inceputul lunii august, fiind in continuare importanta pastrarea distantei fizice. Tataru a precizat ca numarul de cazuri este in continua scadere, situatia din ultimele…