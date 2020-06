Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit, miercuri seara, despre masurile care se au in vedere din 15 iunie si a explicat ca meciurile se vor juca in continuare fara spectatori pentru ca la bucuria unui gol ”o galerie nu poate pastra distantare sociala”.

Intrebat de ce meciurile se vor derula in continuare fara suporteri, Tataru a declarat: ”S-a ales aceasta varianta, avem 1 luna cu reluarea antrenamentelor. In aceasta perioada am vazut si meciuri amicale, urmeaza finalul campionatului, dar fara spectatori. Bucuria unui gol si o galerie nu cred ca poate pastra o distantare sociala.…