- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca nu s-a ajuns, in discutiile dintre PNL, USR-PLUS si UDMR, la negocierea cu privire la ce partid va prelua portofoliul pe care el il detine de peste jumatate de an.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca nu s-a ajuns, in discuțiile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR, la negocierea cu privire la ce partid va prelua funcția de ministru al Sanatații. Intrebat daca dorește sa ramana in continuare la conducerea instituției, Tataru a declarat ca iși dorește sa faca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, ca in prezent se reevalueaza capacitatea de la terapie intensiva atat la nivel local, cat si regional, noteaza Agerpres.Nelu Tataru a precizat ca exista in acest moment un numar de paturi ”de rezerva” care sunt alocate secțiilor ATI."In acest moment…

- Guvernul Romaniei a aprobat alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatații. 65 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru achiziționarea medicamentului Veklury (Remdesivir).Astfel, instituției conduse de Nelu Tataru i s-a alocat, suplimentar, suma…

- In jur de „300 de paturi de Terapie Intensiva” pentru pacienti bolnavi de COVID-19 mai sunt libere in acest moment la nivel national, anunta Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, in conditiile in care in acest moment Romania are 766 de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 internati ATI.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a transmis miercuri, intr-o conferința de presa un mesaj catre cadrele medicale, care deși obosite vor ramane in spitale pentru a ratat bolnavii și a cerut populației sa respecte restrictiile.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, s-a aratat preocupat de faptul ca, in ultima perioada, a scazut varsta media a persoanelor care se infecteaza cu noul coronavirus, noteaza B1 TV.Totodata, ministrul Sanatații a anunțat ca, pana in acest moment, peste 8.000 de copii, dintre care 3.200 sub 9 ani, au fost…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca spera sa fie menținut un platou al infectarilor zilnice cu coronavirus de 1500-1600 de cazuri și a precizat ca efectul scolii se va vedea la sfarsitul lunii septembrie – inceputul lunii octombrie. Tataru a facut aceasta declarație in contextul…