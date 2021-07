Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, președintele organizației PNL Vaslui, a subliniat, in contextul alegerilor parțiale locale care au loc in Romania, ca acestea nu ii transforma pe candidați in invingatori, respectiv invinși. Liberalul a transmis, dupa ce a fost reconfirmat in funcția de conducere a filialei PNL Vaslui,…

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca isi doreste sa construiasca lucruri importante pentru judetul Vaslui si pentru Romania, afirmand ca "nimic nu poate exista fara devotament si loialitate fata de valori". La o zi dupa ce a obtinut cel de-al doilea mandat de presedinte al Organizatiei…

- Marius Arcaleanu, prim-vicepresedintele Organizatiei municipale a PNL Vaslui, susține ca fostul ministru al Sanatatii. Totul ar fi avut loc „cu girul prim-ministrului Florin Citu”. Reacția sa vine dupa ce Nelu Tataru a fost reales, vineri, in functia de presedinte al PNL Vaslui. Contracandidatii sai,…

- Prim-vicepresedintele Organizatiei municipale a PNL Vaslui, Marius Arcaleanu, a afirmat, vineri, dupa alegerea lui Nelu Tataru in functia de presedinte al Organizatiei judetene liberale, ca scrutinul a fost fraudat de fostul ministru al Sanatatii, "cu girul prim-ministrului Florin Citu". …

- Prim-vicepresedintele Organizatiei municipale a PNL Vaslui, Marius Arcaleanu, candidat la alegerile pentru sefia organizatiei judetene a partidului, programate la inceputul lunii iulie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actualul presedinte al PNL Vaslui, Nelu Tataru, conduce organizatia…

- Presedintele Organizatiei judetene a PNL Vaslui, Nelu Tataru, si-a anuntat sustinerea pentru premierul Florin Citi, care va candida la sefia partidului. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Sanatatii a afirmat ca "adevaratii lideri se nasc atunci cand exista competitie si lupta…

- Fostul ministru al Sanatații, doctorul Nelu Tataru, spune, marți, de Ziua Naționala a Inimi, ca fara acest „motor” pe care de multe ori il neglijam, „nimic din ceea ce suntem nu ar fi posibil”, iar bolile cardiovasculare „opresc”, in Romania, de trei ori mai multe inimi decat cancerul. „Astazi…