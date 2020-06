Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, vineri, legat de criza provocata de absența medicamentului Euthyrox ca problema apare din cauza unui blocaj care se produce la nivelul importului, el adaugand ca producția acestui medicament a crescut cu 20%.„La nivelul Agentiei Nationale a Medicamentului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, intrebat despre discontinuitatea in aprovizionarea farmaciilor cu Euthyrox, ca, in opinia sa, este un blocaj care se produce la nivelul importului, mentionand ca au fost demarate anchete in acest sens la nivelul Agentiei Nationale a Medicamentului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca este un blocaj care se produce la nivelul importului in privinta medicamentului Euthyrox, care se gaseste cu greu in farmacii. Nelu Tataru a precizat ca au fost demarate anchete in acest sens la nivelul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor…

- Consumul de Euthyrox, medicament prescris pacienților cu afecțiuni tiroidiene, care lipsește din farmacii de la inceputul acestui an, „a crescut cu pana la 50% in perioada ianuarie – februarie 2020, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut”. Este una dintre puținele explicații oferite de Agenția…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca a cerut creșterea producției de Euthurox cu 20 la suta, dupa ce foarte mulți pacienți s-au plans ca acest medicament esențial pentru romanii care au afecțiuni tiroidiene lipsește din farmacii.Nelu Tataru a spus ca „la nivel declarativ”,…

- Avand in vedere disponibilitatea scazuta a medicamentului Euthyrox pe piața din Romania, la solicitarea ministrului Sanatații, Nelu Tataru, reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania au avut intalniri cu reprezentanții companiei producatoare, cu distribuitorii…

- Avand in vedere disponibilitatea scazuta a medicamentului Euthyrox pe piata din Romania, la solicitarea ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania au avut intalniri cu reprezentantii companiei producatoare, cu distribuitorii…

- Farmaciile au fost aprovizionate din nou cu Euthyrox. Se elibereaza numai cu prescripție medicala. Peste 140.000 de cutii de Euthyrox au intrat in aceste zile in depozitele din Romania, dupa o lunga perioada in care pacienții care sufera de afecțiuni ale glandei tiroide nu au avut de unde sa se aprovizioneze…