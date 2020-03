In situația in care romanii stau acasa și raman in izolare, scenariul cel mai bun pentru Romania este ca varful epidemiei sa aiba loc in a doua jumatate a lunii aprilie, pentru ca atunci vine comunitatea de romani din Spania acasa, cu ocazia sarbatorilor de Paște, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații pentru Libertatea.Izolarea este cheia succesul in lupta acestei pandemii, arata Nelu Tataru.Depinde cat de mult putem controla izolarea sau distanțarea sociala. In felul in care megem pana acuma ar trebui sa avem in a doua jumatate a lunii aprilie un varf lent și dupa aceea…