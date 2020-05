Nelu Tătaru: ”În primele zile de relaxare, pericolul e extrem de mare” In opinia ministrului, ne aflam in continuare alaturi de țarile care inregistreaza cazuri in creștere de coronavirus, iar pana in prezent nu se știe unde este exact centrul transmiterii. „Ceva nu lasa ca acest numar de cazuri sa coboare. Ca sunt cazurile din caminele de batrani, ca sunt cazurile persoanelor care ingrijesc aceste persoane, ca sunt cazurile din spitale, personalul medical. Exista inca o transmitere acolo”, a declarat Nelu Tataru. Totodata, acesta a anunțat ca este optimist cu privire la scaderea numarului de cazuri de infectare și i-a avertizat pe romani sa fie precauți. „Ma aștept… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ma ingrijoreaza momentul relaxarii" Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este îngrijorat de momentul relaxarii, pentru ca pericolul infectarii este la fel de mare, "iar în primele zile de dupa relaxare, poate mai mare". "Ma…

- Romanii așteapta cu nerabdare relaxarea masurilor impuse de autoritați pentru a preveni infecția cu noul coronavirus, dar ministrul Sanatații, Nelu Tataru, este ingrijorat, intrucat considera ca pericolul infectarii este la fel de mare, poate ”chiar mai mare in primele zile de dupa relaxare”.

- Ministrul Sanatatii a declarat la Digi24 ca "noi suntem pe platou, insa ceva nu lasa ca acest numar de cazuri sa coboare, cazurile din caminele de batrani, din spitale, exista o transmitere acolo" "A trebuit sa gestionam perioada de Paste si perioada week-end-ului 1-3 mai. Ma astept ca in…

- Un cartier din Buzau a intrat in carantina, incepand de luni, dupa ce 19 persoane au fost depistate cu Covid-19. Virusul ar fi fost adus in cartier de un barbat care de Pasti a mers in judetul Ialomita.

- Cazurile noi de coronavirus au avut o evoluție ascendenta de la saptamana la saptamana in cele aproape doua luni de la anunțarea primul pacient cu COVID-19 in Romania, pe 26 februarie. Saptamana trecuta insa, pentru prima data, numarul cazurilor noi a scazut.Marți 21 aprilie, numarul cazurilor a ajuns…

- Un polițist de 22 de ani din Medgidia a fost gasit impușcat in sediul Postului de Poliție. Primele informații arata ca polițistul s-a impușcat, iar acum este la spital. Ultima testare psihologica a polițistului a avut loc la inainte de terminarea școlii, in anul 2019, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Pandemia de coronavirus a provocat panica in toata lumea. Virusul ucigaș din China continua sa faca victime in toata lumea, inclusiv in țara noastra. Iata ce mesaj le-a transmis Nelu Tataru romanilor, de Paște. Este sau nu periculos sa primești Lumina Sfanta de Inviere?

- În situatia în care în România vor aparea foarte multe cazuri de infecție cu coronavirus, formele usoare si medii vor fi tratate acasa, a declarat joi presedintele Societatii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila."O sa se întâmple exact ca la gripa.…