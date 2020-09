Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii: “Primele doze de vaccin impotriva noului coronavirus ar putea ajunge in Romania la sfarsitul anului!. Prima transa de vaccinuri anticoronavirus ar putea ajunge la noi in tara la sfarsitul acestui an, mai exact in luna decembrie, a anuntat, miercuri seara, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat aseara ca prima transa de vaccinuri anti-COVID ar putea ajunge in Romania in luna decembrie. Intr-o intervenție televizata ministrul Sanatatii a explicat aseara ca la una dintre firmele cu care Comisia Europeana are contracte vaccinul a intrat intr-o pauza…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca prima transa de vaccinuri anti-COVID-19 ar putea ajunge in tara in luna decembrie. Ministrul a fost intrebat miercuri seara, in cadrul unei emisiuni la Digi24, despre demersul in privința vaccinului anti-covid, considerat a fi intrat „intr-o pauza tehnologica”.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri seara, ca prima transa de vaccinuri anti-COVID-19 ar putea ajunge in tara in luna decembrie. Ministrul a fost intrebat despre faptul ca vaccinul a intrat intr-o pauza tehnologica. ‘La una din firmele la care Comisia Europeana are contracte intr-adevar…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Ploiești, ca Romania va primi 4 % din cele 30 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, din prima transa comandata de catre Comisia Europeana.Asta inseamna ca, in prima tranșa, Romania va beneficia de aproximativ 1.290.000 de milioane de doze…

- „Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate din populatie României aproximativ si am mers pâna la 10.700.000 de cetateni care ar trebui sa faca acest vaccin. La nivelul Comisiei Europene s-au încheiat contracte, sunt discutii cu mai multe…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Digi24, ca, in perspectiva aparitiei pe piata a unui vaccin impotriva COVID-19, probabil la inceputul anului viitor, Uniunea Europeana a contractat 30 de milioane de doze, intr-o prima transa, iar Romania, raportat la numarul de locuitori, are asigurat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…