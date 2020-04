Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa izolarii voluntare in perioada sarbatorilor pascale poate duce la ridicarea numarului de infecții cu coronavirus la circa 20.000 de cazuri, iar un nou varf al epidemiei ar putea fi inregistrat in toamna acestui an, a spus, joi, la Digi24, ministrul Sanatații, Nelu Tataru.Vezi si: Lia…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat, joi, la Digi24, ca ne așteapta o perioada dificila, așa ca este bine sa stam in izolare la domiciliu de Sarbatorile Pascale.De asemenea, Nelu Tataru a avertizat ca varful pandemiei de coronavirus in Romania ar putea fi atins la 7-10 zile dupa Paște.”Ne…

- Managerul Maternitații Odobescu din Timișoara, acolo unde 10 nou-nascuți au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus, a oferit declarații! Olimpia Oprea nu crede ca ar fi fost posibil ca bebelușii sa fie infectați de corpul medical, așa cum a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a estimat cand ar putea sa fie atins varful pandemiei de coronavirus in Romania. „Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face noi, atat ca activitate medicala, dar si populatia prin…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ca varful epidemiei de coronavirus va fi in a doua jumatate a acestei luni, iar finalul actualei stari ar putea veni la finele lunii viitoare.”Varful epidemiei va fi in a doua jumatate a lunii…

- CORONAVIRUS / Nelu Tataru, noul ministru al Sanatații, a abordat sambata seara doua subiecte delicate: cand va fi varful epidemiei de COVID-19 in Romania și ce numar de persoane infectate estimeaza. „Aștept un varf al epidemiei in a doua jumatate a lunii aprilie, cu un varf de cazuri de 10.000. ...

- Alte 4 cazuri de infectie cu coronavirus in Republica Moldova. Numarul celor bolanvi se ridica la 12. În Moldova au fost înregistrate înca patru cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus. Despre acest lucru a fost confirmat de Viorica Dumbraveanu, ministra Sanatații.…

- Libertatea prezinta ghidul educativ de preventie a infectiei cu coronavirus, dezvoltat de Organizatia Mondiala a Sanatatii si adaptate in versiune romaneasca de o companie de produse farmaceutice.Din ghid aflam cum ne putem proteja pe noi insine, dar si pe cei din jurul nostru de o eventuala imbolnavire.…