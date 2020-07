Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nu iau in calcul momentan nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale de pe 27 septembrie, a anunțat sambata ministrul Sanatatii. El spune ca nu este necesara reinstituirea starii de urgența, deoarece, dupa intrarea in vigoare a legii carantinei și izolarii, se pot…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sâmbata, la Botosani, ca autoritatile centrale nu iau în calcul, în momentul de fata, nici amânarea începerii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie. El a precizat ca scenariile luate în…

- "Aici e vorba si de legitimitate si de democratie. Sigur ca nu ne dorim sa ajungem in situatia in care sa discutam de amanarea alegerilor. Dar, daca va fi necesar, suntem pregatiti pentru orice masura pentru a apara sanatatea populatiei", a declarat Ludovic Orban, conform News.ro. Calendarul…

- Tataru vorbește, in sfarșit, despre deschiderea școlii. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca in perioada verii va fi gestionata fiecare etapa a pandemiei, pentru a ști ce masuri trebuie luate in septembrie, cand va incepe noul an școlar. „Ne vom gestiona perioada de vara, vom evalua…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni seara, in direct la TVR 1, ca se discuta despre necesitatea a 100 de milioane de maști de protecție care se vor afla pe piața, dar vor fi și distribuite persoanelor fara posibilitați.

- Ministrul Sanatatii a vorbit joi despre masurile de relaxare dupa 15 mai cu ocazia unei vizite fulger la Botosani. Nelu Tataru a precizat ca totul depinde in acest caz de modul in care vor decide romanii sa petreaca in acest weekend cu ocazia zilei de 1 mai.

- Ziarul Unirea OFICIAL: Nelu Tataru cere inlocuirea starii de urgența cu cea de ALERTA: Este o masura necesara Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta. Varianta ca Romania…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, dupa ce a vizitat spitalul din Deva, ca acolo a vazut o atitudine schimbata, iar lucrurile sunt ”pe fagasul normal”. Cu toate acestea, managementul militar ai ramane o perioada. De asemenea, ministrul a precizat ca va vizita in perioada urmatoare…