Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența ar putea fi din nou instituita in Romania daca se va ajunge la o cifra de zece mii de cazuri de noi infectari cu noul coronavirus intr-un interval de 3-4 zile, la nivelul intregii țari, a atras atenția ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul a afirmat, intr-un interviu acordat…

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP. Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA au decedat 1100 de…

- Aproape 500 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, iar ministrul Sanatații, Nelu Tataru, pune aceasta creștere pe seama nerespectarii masurilor de prevenție.

- Bilantul zilnic al noilor cazuri de coronavirus la nivel mondial a atins un nou record de peste 150.000, a declarat vineri Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS , care a avertizat ca pandemia este in accelerare, relateaza agentia DPA, scrie Agerpres.Aproape jumatate…

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- Peste 100.000 de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Iran de la inceputul epidemiei, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters.

- Lipsa izolarii voluntare in perioada sarbatorilor pascale poate duce la ridicarea numarului de infecții cu coronavirus la circa 20.000 de cazuri, a atras atenția joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- In Turcia s-au inregistrat miercuri pentru a doua zi consecutiv peste 100 de decese cauzate de noul coronavirus, a carui raspandire s-a accelerat tara in ultimele zile, relateaza AFP. De marti seara pana miercuri seara, 4.281 de persoane au fost testate pozitive pentru COVID-19 si 115 pacienti si-au…