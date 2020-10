Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca in acest moment nu este cazul sa lase la latitudinea școlilor decizia privind obligativitatea... The post Cum explica Tataru ca in Germania se poate și fara masca la școala, iar in Romania nu appeared first on Renasterea banateana .

- Declarația pe proprie raspundere a parinților pentru trimiterea copiilor la școala a fost eliminata, urmand ca triajul sa se faca observațional, a spus Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Anunț important pentru țara: ce act a disparut de la 1 septembrie. Nelu Tataru explica de ce a fost scos Parinții…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca numarul persoanelor care vor putea sta la o masa in interiorul restaurantelor va putea fi de 6, cu conditia respectarii regulilor de distantare.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, din cei peste 83.000 de pacienti infectati cu noul coronavirus, 5.105 au varste pana in 19 ani, informeaza Agerpres."In aceasta perioada, prima perioada pandemica, din cei peste 83.000 de pacienti sau romani infectati, 5.105 sunt copii pana…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, se observa, in ultima perioada, o schimbare a profilului celor infectati cu noul coronavirus: scade media de varsta a celor infectati si creste numarul pacientilor tineri care fac forme grave de boala.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca in momentul de fața sunt 840 de paturi la terapie intensiva destinate pacienților infectați cu noul coronavirus, iar 112 pacienti din 377 de la ATI sunt in stare critica, fiind...

- Remus Mihalcea conduce unul dintre cele mai mari spitale COVID din tara. Acesta este internat intr-un spital din Capitala si s-ar fi infectat in afara spitalului. Citeste si: Spitalul Colentina se redeschide si va primi pacienti care NU au coronavirus. Ministrul Sanatatii: "Poate sa-si inceapa…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat mercuri, dupa ce a fost inregistrat un numar record de cazuri de coronavirus, ca nu exista parghii legale sa impuna noi masuri.”Acum suntem la 555 cazuri, cel mai mare numar de cazuri. Am avut și mai multe teste. Nu avem masuri legislative in acest moment.…