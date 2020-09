Stiri pe aceeasi tema

- INIȚIATIVA… Cristinel Rusu, candidatul PNL la funcția de primar al orașului Negrești a anunțat ca, in perioada urmatoare, se va analiza posibilitatea redeschiderii spitalului orașenesc, inchis in urma cu noua ani. Acesta a explicat, totodata, ce pași se vor face in acest sens, precum și faptul ca ministrul…

- SCHIMBARI… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, zilele trecute, ca sistemul medical sufera de o „boala, incepand de la medicina primara pana in sus”, iar perioada pandemiei a aratat „realitatea”. Acesta anunta reforme importante in Sanatate, iar unul dintre punctele principale va viza chiar…

- OBIECTIV… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada pandemiei a observat ca managementul (n.r. – unor unitati medicale) „lasa de dorit”, iar Directiile de Sanatate Publica trebuie sa fie „reevaluate, reasezate, readaptate” cerintelor din prezent. „Ce stim acum? Ca trebuie lucrat foarte…

- DEMAGOGIE… Sedinta ordinara a CLM Barlad de ieri dupa-amiaza a semanat cu o arena de circ! PSD a respins orice proiect care se referea la rectificare bugetara, la manifestari culturale si alte „cheltuieli” inutile cum le-au catalogat „vocile” profesioniste din cadrul consilierilor locali ai PSD Barlad.…

- MISIUNE… Liberalii, in frunte cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au luat cu asalt Birourile de Circumscriptie Electorala pentru a-si depune candidaturile in principalele orase, dar si la Consiliul Judetean. Primii au fost cei de la Husi, care in frunte cu Alexandru Nechifor, au dat semnalul ca cine…

- CANDIDAT… Liberalul Tudor Polak si-a depus, sambata, dosarul de candidatura pentru fuctia de primar al municipiului Vaslui. Insotit de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, de candidatul PNL la Consiliul Judetean, Marius Arcaleanu, dar si de mai multi colegi de partid, Polak a declarat ca si-a depus candidatura…

- Scapat de grijile COVID-19, boala care nu l-a afectat deloc, in conditiile in care n-a avut niciun simptom, tehnicianul de 52 de ani a atacat ultimele decizii luate in fotbalul romanesc. Antrenorul campioanei Romaniei s-a declarat foarte nemultumit de modificarile aduse de Comitetul Executiv al FRF…

- CURAJOS… Tudor Polak este cel mai tanar candidat la Primaria Vaslui. Are 34 de ani, face parte din Partidul Național Liberal de peste 10 ani, iar de la inceputul anului este secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii și Protecției Social. Propus pentru funcția de primar al municipiului Vaslui de…