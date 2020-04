Nelu Tătaru estimează când scăpăm de restricțiile impuse prin ordonanțele militare Ministrul Sanatații Nelu Tataru susține ca relaxarea masurilor de urgența impuse in pandemia de coronavirus prin ordonanțele militare nu va incepe mai devreme de sfarșitul lunii mai. „Nu este momentul de relaxare. Acum se impune chiar și mai multa precauție. Daca vom vedea la un moment dat ca am depașit acel varf, numarul de cazuri va fi in scadere, putem sa ne gandim la o relaxare la sfarșitul lunii mai, inceputul lui iunie, dar pentru fiecare localitate in parte. Nu poți da drumul dintr-odata lolalitaților carantinate”, a declarat Nelu Tataru la Antena 3 . Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

