Nelu Tătaru: Elevii pot prezenta la şcoală avizele epidemiologice pe tot parcursul primei săptămâni a noului an şcolar ”In ultimele zile au fost discuții intense cu medicii de familie, cu personalul din invațamant și cu ministrul Educației. In acest moment este sigur ca ce prezinta patologie cronica va primi o recomandare de la medicul de familie sau medicul curant, atestand aceasta patologie cronica și poate beneficia de invațamantul online, nu va merge la școala. Adeverința sau avizul epidemiologic se da doar atunci cand lipsește trei zile de la școala pentru o cauza medicala, ceea ce nu credem ca este cazul in acest moment. Acea adeverința de revenire in colectivitate, care se da la inceputul fiecarui… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

