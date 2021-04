Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru afirma ca a constatat cu tristețe cum medicii care au muncit din greu in anul pandemiei au ajuns din eroi sa fie numiți „asasini”, aluzie la scandarile celor care protesteaza fata de masurile impuse de autoritati. Testarea non-invaziva pentru COVID a elevilor provoaca cearta intre ministere.…

- Presedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor, Nelu Tataru, a sustinut, luni, ca 80% dintre managerii de spitale "nu au ce cauta" in aceste posturi, adaugand ca unitatile medicale trebuie sa fie conduse de oameni "competenti", fara interferenta politicului."Haideti sa recunoastem ca sistemul…

- Fostul ministru al Sanatații, actual președinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților, Nelu Tataru, a declarat marți ca "in masura in care explicațiile date de catre Guvern nu vor fi cele care sa aduca lamuriri, atunci va fi chemat și domnul Vlad Voiculescu la comisie" pentru a fi audiat…

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații, in prezent președintele Comisiei pentru Sanatate a afirmat intr-un interviu ca intreaga Europa se pregateste de cel de-al treilea val al pandemiei COVID-19 si, in opnia sa, nici Romania nu va scapa de acesta. “Intreaga Europa se pregateste de valul trei, cred…