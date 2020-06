Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea de alerta ar putea fi prelungita dupa data de 15 iunie. Decizia va fi luata in functie de evolutia epidemiei in Romania. „Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului National pentru…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a anuntat ca starea de alerta ar putea fi prelungita dupa data de 15 iunie. Decizia va fi luata in functie de evolutia epidemiei in Romania, a declarat Tataru, in cadrul unei emisiuni televizate. Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca epidemia de coronavirus este controlabila in Romania. Ministrul spune ca în vara ar putea sa nu mai fie obligatorie masca de protectie si ca pâna acum au fost testati aproximativ 270.000 de oameni pentru infectia cu SARS-CoV-2.…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Nelu Tataru cere inlocuirea starii de urgența cu cea de ALERTA: Este o masura necesara Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta. Varianta ca Romania…

- Varianta ca Romania ar putea scapa de extrem de puține restricții dupa 15 mai se contureaza tot mai clar. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta, conform Agerpres.Citește…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania se afla pe o ”panta lina” in privinta coronavirusului, dar ca urmeaza zilele de 1-3 mai in care lumea va simti, din nou, nevoia de relaxare. Tataru spune ca trebuie sa ne petrecem vara avand ca vecin virusul, dar si ca restrictiile…

- Nelu Tataru a spus ca profesorii și elevii vor fi obligați sa invețe in schimburi și sa poarte elemente de protecție, iar salile de curs sa fie dezinfectate. "Spre sfarșitul lunii mai, poate la inceputul lui iunie, sa ne gandim și la partea școlara, dar sa ne gandim, totuși, cu niște precauții,…

- Nelu Tataru a vorbit despre starea spitalului de la Vaslui pe care l-a vizitat si s-a referit si la ceea ce inseamna pandemia de coronavirus pe termen scurt pentru Romania. "Inca nu am urcat acea panta, mai avem vreo doua saptamani, speram sa avem o crestere progresiva, nu exponentiala. Vom avea si…