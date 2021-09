Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, consilier onorific al premierului Florin Citu si fost ministru al Sanatatii, a declarat ca va discuta cu premierul despre o posibila vaccinare sau testare obligatorie referitoare la COVID-19 a angajatilor din spitale si scoli. „In acest moment, discutiile sunt despre obligativitatea unor…

- Vaccinarea obligatorie in Romania: Cine sunt principalii vizați care și-ar putea pierde locul de munca Vaccinarea obligatorie in Romania: Cine sunt principalii vizați care și-ar putea pierde locul de munca Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații, in prezent consilier onorific al premierului Florin…

- ​Ce nume din PNL sunt vehiculate pentru a prelua ministerele de la USR PLUS ● Boc i-a adus un ultim omagiu lui Patzaichin, vâslind într-o canoe pe un lac din Cluj ● Fosta primarita UDMR din Salacea, judecata pentru 858 de spagi, a fost achitata pe motiv ca faptele nu exista ● Economia, sub…

- Florin Cițu a reacționat, sambata, la acuzațiile aduse de ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, care a spus ca acesta știa de situația financiara a ministerului și de faptul ca cei din centrele de vaccinare nu și-au primit banii. "A venit cu demisia domniei sale?", a fost reacția premierului.

- Ministerul Finantelor a respins, in perioada in care Florin Citu asigura interimatul, o solicitare a Ministerului Sanatatii de alocare a sumei de 10 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru vaccinarea copiilor impotriva bolilor transmisibile, releva documente adresate Ministerului Sanatatii…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca deja au fost suplimentate paturile la ATI – terapie intensiva in unitatile medicale din Bucuresti pentru pacientii cu patologie COVID-19. „Deja au fost suplimentate paturile de terapie intensiva. Deja Babes a cerut…

- Florin Cițu incepe sa iși betoneze terenul inainte de alegerile pentru funcția suprema in PNL! Inca o filiala a fost tranșata de susținatorii sai, in urma alegerilor. La Vaslui, ”team Cițu” s-a impus detașat in fața susținatorilor lui Ludovic Orban. Nelu Tataru, care a sarit in banca premierului,…

- Florin Cițu are zilele acestea un turneu prin fililalele din Moldova, unde sunt alegeri in mai multe județe. Joi Suceava, vineri Vaslui, sambata Iași și Neamț. Foarte important este ca susținatorii lui sunt candidații care vor și caștiga alegerile din filialele județene. Trei dintre ei nu au contracandidat,…