- In urmatoarele trei saptamani vor fi operaționalizate la nivel național inca 280 de paturi de terapie intensiva, a declarat miercuri, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, potrivit Agerpres. "In ultimele trei zile, am facut o evaluare la nivel national si in Bucuresti a evolutiei pandemiei si am cautat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, ca exista o transmitere comunitara accentuata, in ziua cand s-a depasit cifra de 8.000 de cazuri de Covid-19, precizand ca sunt 25 de judete cu peste 100 de cazuri pe zi, 11 judete cu un indice peste 3 si trei judete cu indicele peste 5. “Avem focare…

- Nelu Tataru a fost intrebat, miercuri, la Alba Iulia, de ce au fost peste 8.000 de cazuri de Covid-19 astazi in conditiile in care in multe judete sunt restrictii, iar HoReCa este inchisa. Tataru avertizeaza: Laboratorul care nu va da rezultatul testului COVID in maxim 24 de ore va iesi din…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Iasi ca autoritatile nu iau in calcul scenariul unui lockdown in Romania, ci doar aplicarea unor restrictii la nivel local, unde situatia epidemiologica impune acest lucru. Intrebat daca autoritatile au in vedere scenariul unui lockdown, aplicat…

- Tataru a vorbit si despre regulile pe care le respecta pentru a se mentine sanatos: mananca fructe si consuma multe lichide. "Respect niște reguli, incerc sa mananc sanatos, iar in condițiile in care intr-adevar am fost intr-un focar și, eu știu, posibilitatea este, iau un paracetamol simplu.…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Digi24, ca Romania nu iși mai permite un nou lockdown și le-a cerut cetațenilor sa respecte regulile impuse de autoritați."Nu știu daca Romania iși mai permite sau daca ne mai permitem fiecare dintre noi așa ceva. Cred ca nimeni nu iși mai permite…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a facut azi, 23 septembrie 2020, declaratii legate de un eventual nou lockdown, in contextul epidemiei de Covid 19.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri la Institutul Fundeni ca nu se asteapta la 39;un nou lockdown 39; stare de urgenta cu izolare la…

- "Eu nu știu care sunt scenariile la nivelul Guvernului legate de o eventuala creștere a numarului de cazuri, eu pot sa va spun ca, in mod evident, numarul de cazuri a crescut, daca comparam cu ceea ce s-a intamplat in perioada anterioara. Am trecut de la 1,200 de cazuri, media saptamanala, pe la…