Nelu Tataru despre relaxare. Ce a raspuns cand a fost intrebat daca se inchide Constanta sau plajele

Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat la Digi24 ca ultimele informari privind evoluția cazurilor de infectare cu coronavirus in Romania arata o panta descendenta. "Este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Este cel mai mic numar de cazuri de persoane internate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat astazi ca s-a inregistrat cel mai min numar de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, in 24 de ore, de la inceputul pandemiei. „124 de cazuri noi este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Avem si cel mai mic numar de cazuri in…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat la Digi24 ca ultimele informari privind evoluția cazurilor de infectare cu coronavirus in Romania arata o panta descendenta. „Este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Este cel mai mic numar de cazuri de persoane internate…

- Romania a ajuns, duminica, la 15.362 de cazuri de coronavirus, dupa ce au fost confirmate 231 de noi infectari. Numarul deceselor a ajuns la 961. Astazi, la ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va comunica ultimul bilanț al imbolnavirilor, situația cazurilor pe județe, numarul persoanelor vindecateDintre…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 5 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 512.Citește și: In premiera, Nelu Tataru anunța CAND incepe școala: Cum trebuie sa fie echipați profesorii și elevii „Deces 508 Barbat, 62 ani din județul Constanța. MedicData…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se afla, duminica, in judetul Constanta si verifica spitalele implicate in tratarea pacientilor cu coronavirus. Ministrul verifica circuitele, stocul de echipamente si medicamente si sta de vorba cu personalul medical.”Ministrul Sanatatii continua verificarile…