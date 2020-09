Nelu Tătaru, despre recordul de 1.713 cazuri: Avem mai multe focare Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca la recordul de cazuri COVID-19 din ultimele 24 de ore a contribuit si faptul ca au fost raportate inclusiv cazuri din zilele anterioare. Ministrul a adaugat ca sunt mai multe focare in desfașurare. „E faza a doua a primului val. Azi avem 1.713 cazuri noi dar sunt raportate si cazuri de pe zilele anterioare. Avem in evaluare in acest moment diferite focare, focare in desfasurare a unor evenimente private, avem in continuare focare in institutii, ca sunt spitale sau institutii administrative, avem focare la persoane institutionalizate,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

